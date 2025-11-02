Oggi su Rai 2 “La Dolce Attesa”: Serena e Davide ospiti di Carolina Rey

Gli ultimi mesi prima del parto, il tempo in cui l’attesa si fa più dolce, ma anche più intensa. Ne parlano Serena e Davide, ospiti di Carolina Rey nel nuovo appuntamento con “La Dolce Attesa”
Gli ultimi mesi prima del parto, il tempo in cui l’attesa si fa più dolce, ma anche più intensa. Ne parlano Serena e Davide, una coppia che vive a Roma, ospiti di Carolina Rey nel nuovo appuntamento con “La Dolce Attesa”, in onda domenica 2 novembre alle 9.35 su Rai 2.
Già genitori di una bambina di quattro anni, stanno per accogliere il loro secondo figlio. Tra scatoloni, pannolini, culle da montare e sogni da riprendere, imparano a fare spazio, non solo in casa, ma anche nel cuore. Carolina Rey li accompagna nel racconto di un periodo fatto di preparativi, emozioni e condivisione familiare, in cui ogni gesto quotidiano diventa parte del rito più bello: accogliere una nuova vita.