Oggi su Rai 2 “La Dolce Attesa”: Serena e Davide ospiti di Carolina Rey

Gli ultimi mesi prima del parto, il tempo in cui l’attesa si fa più dolce, ma anche più intensa. Ne parlano Serena e Davide, una coppia che vive a Roma, ospiti di Carolina Rey nel nuovo appuntamento con “La Dolce Attesa”, in onda domenica 2 novembre alle 9.35 su Rai 2.

Già genitori di una bambina di quattro anni, stanno per accogliere il loro secondo figlio. Tra scatoloni, pannolini, culle da montare e sogni da riprendere, imparano a fare spazio, non solo in casa, ma anche nel cuore. Carolina Rey li accompagna nel racconto di un periodo fatto di preparativi, emozioni e condivisione familiare, in cui ogni gesto quotidiano diventa parte del rito più bello: accogliere una nuova vita.