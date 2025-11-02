Oggi e martedì musei gratis: ecco i luoghi della cultura da non perdere

Oggi e martedì ingresso gratuito nei musei statali. L’iniziativa del ministero della Cultura comprende anche parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini

Torna oggi, 2 novembre l’appuntamento con la ‘Domenica al museo’, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Ingresso gratuito anche martedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La ‘Domenica al museo’ del 5 ottobre ha registrato 277.068 ingressi.

Per ulteriori informazioni e per l’elenco completo degli istituti aderenti alle iniziative, consultare le pagine: cultura.gov.it/domenicalmuseo e https://cultura.gov.it/evento/4-novembre-2025 e l’app Musei italiani.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)