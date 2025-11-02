Masters 1000 Parigi, Sinner travolge Zverev: è in finale e può tornare numero 1 al mondo

Tennis, a Parigi Sinner travolge Zverev e può tornare numero 1 al mondo. Jannik sfiderà in finale il canadese Felix Auger-Aliassime

È finale per un travolgente Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi. L’azzurro ha infatti superato in due set anche il tedesco Alexander Zverev, spazzato via con il punteggio di 6-0, 6-1. Oggi nell’ultimo atto sfiderà il sorprendente canadese Felix Auger-Aliassime. In caso di vittoria del torneo, l’altoatesino tornerà anche numero 1 al mondo.

SINNER: “FELICE PER FINALE, GRANDE OCCASIONE”

“Sono davvero contento di essere in finale”. Il sorriso di Jannik Sinner. Praticamente in appena un’ora di gioco l’azzurro ha portato a casa la 25esima vittoria di fila su cemento indoor e si è regalato la sua prima finale al Masters 1000 di Parigi. Travolto uno spento Alexander Zverev, al quale ha lasciato un solo game. “Sascha ha fatto tanta fatica- ha detto- Era anche un po’ stanco mentalmente”.

Nona finale della stagione per Sinner, eguagliato il record del 2024. Ora la sfida per il trofeo con il canadese Felix Auger-Aliassime. “Sta giocando benissimo- ha detto l’altoatesino- ha trovato i suoi schemi e per entrambi è una grande occasione. Cercheremo di spingerci al limite”.

Con un obiettivo che per Sinner non è solo tornare numero 1 al mondo… “Dopo la partita avrò due giorni liberi“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)