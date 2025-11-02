“Linea Verde” su Rai 1 oggi è in Alto Adige: vita, tradizione e sport a Plan de Corones

Un viaggio alla scoperta delle tradizioni e della vita di montagna nella regione dolomitica di Plan de Corones in Alto Adige. Lo propone “Linea Verde”, in onda oggi su Rai 1

Un viaggio alla scoperta delle tradizioni e della vita di montagna nella regione dolomitica di Plan de Corones in Alto Adige. Lo propone “Linea Verde”, in onda su domenica 2 novembre alle 12.20 su Rai 1. Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi partiranno dalla cima di Plan de Corones, una delle terrazze più spettacolari dell’Alto Adige, per fare esperienze tra natura, cultura, gastronomia e sport.

Da quota 2275 mt porteranno gli spettatori a conoscere da vicino le tradizioni custodite a valle e le bellezze naturali di questo angolo di Alto Adige, dove la montagna si può vivere in tanti modi diversi in ogni stagione. A Brunico si assapora la vita di città tra riti quotidiani come il “Watten”, un gioco di carte del luogo e prodotti del territorio come caldarroste, vin brulè e speck artigianale.

Al ritmo dello “Schuhplatteln”, il ballo tradizionale altoatesino, i conduttori raggiungeranno poi San Vigilio di Marebbe per scoprire come questa danza, simbolo dei giorni di festa, sia ancora così importante per le comunità di montagna. Spazio anche alla cultura e alla cucina ladina, che rappresentano l’anima profonda del territorio e le radici da non dimenticare.

Sarà anche un viaggio tra arte e natura in quota, per raccontare il rapporto tra l’uomo e la montagna: dal Messner Mountain Museum Corones alla Via Artis, la galleria d’arte all’aperto più alta del mondo, fino alle piramidi di terra di Perca, dove la natura si fa arte.

Attenzione anche allo sport di montagna con una tappa nella valle di Anterselva, alla scoperta del suo lago incantato e dello sport che la rende famosa in tutto il mondo: il Biathlon. Non mancheranno curiosità, storie di contadini custodi e esperienze da vivere, come un ex bunker militare trasformato in un luogo di affinamento di formaggi e un maso del futuro.

La puntata è stata realizzata in convenzione con la Provincia autonoma di Bolzano.