L’horror Overlord stasera su Rai 4: la trama del film

Una missione di guerra si trasforma in incubo nel film “Overlord”, stasera su Rai 4, disponibile anche in lingua originale: la trama
Alla vigilia del D-Day, un gruppo di paracadutisti americani viene inviato in missione per distruggere una torre radio tedesca in un villaggio occupato. Durante l’operazione, i soldati scoprono che i nazisti stanno conducendo esperimenti inquietanti su esseri umani, trasformandoli in creature sovrannaturali. Mentre la missione si complica, i militari devono affrontare non solo il nemico in battaglia, ma anche orrori che sfidano ogni logica, in una lotta disperata per la sopravvivenza.
E’ la trama del film “Overlord” in prima Tv su Rai 4 domenica 2 novembre 2025 alle 21:20. Nel cast: Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier, John Magaro, Gianny Taufer, Pilou Asbaek, Bokeem Woodbine, Iain De Caestecker.