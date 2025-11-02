L’educazione scolastica a “Genitori, che fare?” con Gianni Ippoliti su Rai 2

È dedicata all’educazione scolastica e alle sue problematiche la nuova puntata di “Genitori, che fare?”, il programma in onda oggi su Rai 2

È dedicata all’educazione scolastica e alle sue problematiche la nuova puntata di “Genitori, che fare?”, il programma della Direzione Approfondimento Rai condotto da Gianni Ippoliti, in onda domenica 2 novembre alle 17.00 su Rai 2. Spesso si legge di professori aggrediti e di studenti che non riconoscono l’autorità di chi insegna e – in studio – ragazzi e genitori si confronteranno su questo e su altri temi, mentre esperti e docenti offriranno spunti di riflessione e risposte alle domande del pubblico. Ospiti: Davide Rondoni, poeta e scrittore; Federico Samaden, già dirigente scolastico ed esperto di politiche educative; Emma Perrelli, professoressa di Lettere presso il Liceo Cervantes di Roma.