“La macchinazione” di David Grieco stasera su Rai Movie: la trama del film

Stasera su Rai Movie alle 21.10, in prima visione Tv, va in onda “La macchinazione” di David Grieco, amico e collaboratore di Pasolini

Per ricordare e comprendere Pier Paolo Pasolini, 50 anni dopo la sua scomparsa, la Direzione Cinema e Serie Tv propone diversi appuntamenti. Domenica 2 novembre, Rai Movie commemora i cinquant’anni dall’assassinio – avvenuto proprio in questo giorno nel 1975 all’Idroscalo di Ostia – con una serata speciale che ne ripercorre gli ultimi giorni di vita. Alle 21.10, in prima visione Tv, va in onda “La macchinazione” di David Grieco, amico e collaboratore di Pasolini.

Ambientato nell’estate del ’75, il film racconta le settimane che precedono il tragico epilogo, tra le pagine di “Petrolio”, il montaggio di “Salò o le 120 giornate di Sodoma” e un clima di minaccia sempre più tangibile. Massimo Ranieri interpreta un Pasolini lucido, vulnerabile, avvolto da una trama oscura, affiancato da Libero De Rienzo, Milena Vukotic e Roberto Citran.