“Edison. L’uomo che illuminò il mondo” stasera su Rai Storia: la trama del film

Luce ed elettricità: una guerra fra scienziati a colpi di brevetti e invenzioni. Sono i temi di “Edison. L’uomo che illuminò il mondo”, il film in onda per il ciclo “Binario cinema” domenica 2 novembre alle 21.10 su Rai Storia. Thomas Edison aveva realizzato la sua prima lampadina elettrica alla fine del XIX secolo, ciò gli permise di aprire a New York la sua prima centrale elettrica.

George Westinghouse, inventore concorrente e propugnatore della corrente alternata, si mise da subito in competizione con lui: la luce elettrica in tutte le case sarebbe arrivata attraversando anni di rivalità fra i due. C’è anche Tesla in questo film storico, che racconta molti episodi poco conosciuti nella storia della scienza e della tecnica, come l’invenzione del cinema e quella della sedia elettrica. Nel cast: Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult e Tom Holland.