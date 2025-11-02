Dieci persone accoltellate nel treno da Doncaster a King’s Cross: indaga l’antiterrorismo

Notte di paura nel Cambridgeshire: dieci persone accoltellate sul treno da Doncaster a King’s Cross. Arrestate due persone

Accoltellamento ieri sera a bordo del treno che viaggiava da Doncaster a King’s Cross nel Cambridgeshire. Il bilancio è di dieci feriti, di cui almeno 9 in gravi condizioni. Indaga sulla vicenda, dai contorni ancora poco chiari, anche l’antiterrorismo.

La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone La Bbc scrive che, secondo la polizia, l’allarme è scattato alle 19:39 e sul posto sono intervenuti oltre 30 agenti, compresi ufficiali armati.

“Il fatto terribile accaduto su un treno vicino a Huntingdon è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti, e il mio ringraziamento va ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nell’area dovrebbe seguire i consigli della polizia” ha scritto il primo ministro Keir Starmer su X.