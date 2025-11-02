Caos in Tanzania: disordini, vittime e check point ogni 100 metri

Disordini in Tanzania dopo l’elezione della presidente Samia Suluhu Hassan, contestata dall’opposizione. La Polizia è intervenuta per reprimere i cortei e ci sono stati morti

“Grazie del pensiero, sono giornate difficili qui a Dar”: così una fonte dell’agenzia Dire da Dar Es Salaam, la capitale economica della Tanzania, dopo le manifestazioni di protesta e i disordini seguiti all’annuncio dell’elezione della presidente Samia Suluhu Hassan.

Stando ai dati ufficiali, il capo dello Stato avrebbe ottenuto il 97 per cento delle preferenze. L’esito della consultazione è però contestato dall’opposizione, in particolare dal partito Chadema. Suoi esponenti, nei giorni scorsi, hanno sostenuto che nell’intervento di poliziotti e militari per disperdere i cortei sarebbero state uccise in più città 700 persone. Una stima, questa, respinta dal governo e priva di conferme indipendenti.

“Ci sono state parecchie proteste e disordini, non si capisce quanti morti ci siano stati“, sottolinea la fonte della Dire. “È stato un fenomeno dilagato in tutta la nazione”. E ancora: “Ora a Dar c’è un po’ di respiro e si riesce a fare la spesa, ma ci sono checkpoint militari ogni cento metri“.

La fonte, con comunicazioni via social, aggiunge: “Scrivo ma non so quando arriveranno i messaggi; ci è stato tolto internet da mercoledì scorso e ancora non ci danno la rete”. La comunicazione resta dunque intermittente e precaria. “Samia dovrebbe giurare domani”, riferisce la fonte. “E quindi potrebbero esserci nuovi disordini“.

Il capo dello Stato è una dirigente di Chama Cha Mapinduzi, il partito che governa la Tanzania dal 1961. Tundu Lissu, figura di spicco di Chadema, resta invece in carcere dallo scorso anno: deve rispondere di accuse di “tradimento”.

