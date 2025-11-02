Arriva “Allegro ma non troppo”, la notte culturale di Rai 3 firmata Luca Barbareschi

Domenica 2 novembre parte “Allegro ma non troppo” il nuovo late night show di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi

Domenica 2 novembre parte “Allegro ma non troppo” il nuovo late night show di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi. Diciotto appuntamenti in diretta alle 23.10 su Rai3. Il programma approfondirà temi e prospettive ritenute discordanti, dando un punto di vista più equilibrato. Al centro di ogni puntata due interviste legate da un tema comune: una a un protagonista della scena pop e l’altra a una figura del mondo della cultura.

Uno show culturale che approfondirà gli argomenti con l’ironia che contraddistingue il conduttore. Emergeranno sentimenti contrastanti che possono coesistere tra di loro come forza e compassione, giustizia e perdono, slancio e attesa, desiderio e timore.

L’atmosfera dello studio sarà molto intima. Sullo sfondo grandi finestre che si aprono su uno skyline notturno. Il conduttore sarà affiancato da una band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Ci saranno ospiti speciali seduti tra il pubblico, pronti a intervenire nel dialogo. L’intenzione di Barbareschi è quella di condurre una trasmissione provocatoria e come dice lui un modo per evadere dal rumore dei social e tornare ad un pensiero più profondo. “Allegro ma non troppo” è un programma ideato da Luca Barbareschi e scritto insieme a Riccardo Sfondrini, Giovanni Filippetto, Andrea Minuz. Consulenza Gaia Montanaro. La regia è di Maria Laura De Stefano, con la fotografia di Pasquale Saccone e la scenografia di Tiziana Fiorillo, Luca Arcuri. Una produzione di Rai Cultura, realizzata da Ballandi. Supervisione produzione Ballandi: Luca Catalano. Capo Progetto Rai: Luisa Pistacchio.