“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” oggi va alla scoperta di Tuscania

“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, torna domenica 2 novembre alle 10.05 su Rai 1, una serie di appuntamenti di Rai Cultura che conducono alla scoperta del Giubileo 2025. In questa puntata si andrà alla scoperta di Tuscania, affascinante città dalle antiche radici etrusche, da sempre crocevia di pellegrini diretti a Roma.

Con la guida di Lorena Bianchetti, il pubblico intraprenderà un viaggio nel tempo, partendo dal cuore del borgo medievale laziale – celebre anche per le sue eleganti fontane – fino a raggiungere i luoghi più spirituali del territorio: le maestose chiese di San Pietro e Santa Maria Maggiore. Questi edifici sacri, oltre a custodire un profondo valore religioso e artistico, sono stati scelti come set cinematografici da grandi registi come Orson Welles, Liliana Cavani, Franco Zeffirelli e Pier Paolo Pasolini, contribuendo a rendere Tuscania un luogo dal fascino senza tempo.

Il percorso, come sempre segnato dalla speranza e dalla spiritualità, si concluderà nel suggestivo Parco di Torre di Ravello, dove si farà memoria della tradizione che, dal 1950, vede Tuscania protagonista del Giubileo grazie al pellegrinaggio della statua della Madonna Addolorata verso Roma. Ad accompagnare Lorena Bianchetti ci saranno, come di consueto, Paolo Balduzzi e l’arte di Roberto Celestri, per un racconto che intreccia fede, bellezza e storia.