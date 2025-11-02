A “Storie di famiglia” stamani su Rai 2 le eccellenze italiane

Le eccellenze e il valore delle aziende italiane che hanno saputo crescere e innovarsi: li racconta “Storie di famiglia”, il nuovo format condotto da Livio Beshir, in onda domenica 2 novembre su Rai 2 alle 10.30. Ogni episodio costituisce una monografica interamente dedicata all’azienda, con un focus sulla visione dei fondatori, il territorio in cui l’azienda nasce, la storia, le sfide affrontate nel tempo, i momenti chiave, le strategie di innovazione, il passaggio generazionale, i nuovi leader e il legame indissolubile che persiste tra diverse generazioni.

Nella prima puntata focus su Canclini. Fondata nel cuore del distretto tessile comasco nel 1925, Canclini è oggi un punto di riferimento internazionale nella produzione di tessuti per camiceria di alta gamma. In questa puntata, si ripercorrerà un secolo di storia aziendale attraverso immagini d’archivio, racconti familiari e testimonianze dirette. Dalle prime tele di seta alle più recenti innovazioni sostenibili, Canclini incarna il perfetto equilibrio tra tradizione e futuro, tra artigianalità e ricerca tecnologica. Un viaggio tra generazioni, territori e valori che continuano a ispirare il Made in Italy nel mondo.