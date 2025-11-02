A “Check-up” su Rai 1 si parla di equilibrio ormonale

La puntata di domenica 2 novembre alle 9.15 su Rai1 di “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica della Rai, condotto da Luana Ravegnini, sarà dedicata all’equilibrio ormonale.

Il legame tra alimentazione e salute ormonale è sempre più al centro dell’attenzione della comunità scientifica. I cibi che portiamo in tavola ogni giorno possono infatti favorire, o al contrario ostacolare, l’equilibrio del sistema endocrino, influenzando in modo diretto la produzione e l’attività degli ormoni. A introdurre il tema sarà la Prof.ssa Renata Bracale, docente di Nutrizione Umana presso l’Università del Molise.

Seguirà l’intervento del Prof. Lorenzo Piemonte, Professore di endocrinologia Università “VITA – SALUTE” San Raffaele Milano, che chiarirà l’importanza della prevenzione e dell’individuazione precoce del prediabete, una condizione spesso silente ma potenziale campanello d’allarme per lo sviluppo del diabete di tipo 2.

La salute tiroidea sarà al centro dell’intervento del Prof. Salvatore Maria Corsello, Ordinario di Endocrinologia all’Università UniCamillus di Roma, insieme al Dott. Stefano Minelli, che affronteranno anche le principali novità terapeutiche nel trattamento dei noduli tiroidei.

Tra le opzioni oggi disponibili, la chirurgia endocrina rappresenta una scelta efficace e sempre meno invasiva grazie alle nuove tecnologie. A illustrare le più recenti innovazioni sarà il Prof. Stefano Spiezia, Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Endocrina dell’Ospedale del Mare di Napoli.

Gli ormoni svolgono un ruolo cruciale anche nella fertilità. Ma cosa accade quando una donna deve affrontare un percorso di cure oncologiche? Su questo tema interverrà la Prof.ssa Lucia Del Mastro, Professore Ordinario e Direttore della Clinica di Oncologia Medica presso l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino – Università di Genova.

Gli ormoni influenzano emozioni, comportamenti e fasi cruciali della vita, dall’adolescenza alla menopausa, interagendo costantemente con la salute mentale. Ad analizzare questo intreccio sarà la Dott.ssa Maria Rita Parsi, psicoterapeuta.

A chiudere la puntata sarà il Dott. Massimo Magi, medico di medicina generale della Fondazione Nusa, che aiuterà a comprendere meglio il linguaggio della medicina, chiarendo il significato dei termini più utilizzati nei referti e promuovendo una comunicazione più chiara tra medico e paziente.”Appuntamento domenica 2 novembre, alle 9.15 “Check Up” è su Rai 1, su Raiplay e, in podcast, su Raiplaysound.