Una nuova App gratuita e un videogioco per conoscere divertendosi le collezioni del MIC Faenza

Concluse due importanti tappe del progetto “MIC 4.0 – Dalla digitalizzazione alla fruizione” del Programma Regionale FESR 2021-2027

Si sono concluse due importanti tappe del progetto “MIC 4.0 – Dalla digitalizzazione alla fruizione. Un ponte tra il patrimonio storico e le frontiere digitali dell’arte della ceramica” che vede il MIC Faenza impegnato in varie attività volte ad innovare e digitalizzare il patrimonio del Museo, proponendo una fruizione dei contenuti culturali potenziata e coinvolgente.

Finalmente è online e scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store l’App “MIC Faenza”, sviluppata da Mango Mobile – che permette di accedere a tour audio-guidati e testi che raccontano con un tono colloquiale la collezione del museo. I percorsi di visita – in lingua italiana e inglese – sono stati ideati per target diversi: adulti e bambini, con grande attenzione all’accessibilità. Nella stessa App è possibile trovare approfondimenti sulle opere esposte, video con contenuti speciali e il calendario degli eventi per rimanere sempre aggiornati sulle attività del Museo.

Per favorire la conoscenza e il download dell’App il MIC Faenza ha lanciato la promozione “Scarica, esplora e ritorna” che permette al visitatore di ricevere un biglietto omaggio – spendibile entro un anno – per visitare il MIC una seconda volta, con la dovuta attenzione che merita la sua ampissima collezione.

Dalla stessa App o dal link che si trova sul sito www.micfaenza.org sarà possibile giocare a “Fragments- Frammenti dal Futuro” – sviluppata da Indici Opponibili – un videogioco ludico-educativo dedicato ad un target under 30 e con un focus particolare sulla fascia 14-19 anni che ha la finalità di coinvolgere il pubblico dei giovani e di portarli al museo.

“Fragments – Frammenti dal futuro” è un puzzle game che trasforma la scoperta del patrimonio artistico del MIC in un’avventura digitale. Ambientato in un futuro distopico dove una nuova era glaciale ha devastato la terra e i suoi abitanti, il giocatore solo recuperando i manufatti sepolti, potrà conoscere gli antichi abitanti del pianeta e la loro cultura. I giocatori esplorano una Faenza virtuale e desolata, risolvendo rompicapo per trovare i frammenti nascosti delle opere d’arte, ricomponendo e restaurando i frammenti, sbloccano card collezionabili che forniscono informazioni e curiosità storiche sulle opere. Al termine del gioco, un biglietto omaggio per il MIC e un livello segreto accessibile solo recandosi al museo, permettono di espandere l’esperienza virtuale e trasformarla in un’esperienza da vivere in presenza.

L’iniziativa rientra nel Programma Regionale FESR 2021-2027, e si pone l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e l’esperienza dei visitatori attraverso l’integrazione di tecnologie digitali avanzate.

MIC Faenza, viale Baccarini 19, Faenza (RA) – Italy – www.micfaenza.org