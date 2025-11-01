Uffizi, proseguono le aperture serali straordinarie del Corridoio Vasariano

Uffizi, vanno avanti le aperture serali straordinarie del Corridoio Vasariano: si tengono tutti i venerdì, dalle 19 alle 23 fino al 26 dicembre 2025 compreso

Uffizi, vanno avanti le aperture serali straordinarie del Corridoio Vasariano: si tengono tutti i venerdì, dalle 19 alle 23 fino al 26 dicembre 2025 compreso. L’ingresso avviene con apposito biglietto “Corridoio Vasariano–Aperture straordinarie”; la prenotazione è obbligatoria.

Le visite, per gruppi di 25 persone, avranno inizio ai seguenti orari: 19 – 19:20 – 19:40 – 20 – 20:20 – 20:40 – 21 – 21:20 – 21:40 – 21:50. Il biglietto prevede il passaggio dalla Galleria delle Statue e delle Pitture, ma non consente la visita degli spazi della Galleria.

E’ necessario prendere visione del “Regolamento completo aperture straordinarie per l’accesso al Corridoio Vasariano” e dell’apposito avviso delle aperture sul sito ufficiale delle Gallerie degli Uffizi, www.uffizi.it. E’ possibile effettuare le prenotazioni online; l’acquisto potrà essere effettuato anche tramite call center e alle biglietterie negli orari di apertura ordinaria del servizio. Il meeting point è davanti all’accesso accanto all’infopoint del Piazzale degli Uffizi, sul lato della Loggia dei Lanzi. L’uscita, al termine della visita, sarà dal Giardino di Boboli direttamente in Piazza Pitti, tramite il varco del Rondò di Bacco.

I visitatori dovranno tassativamente presentarsi al meeting point almeno 10 minuti prima dell’orario di ingresso previsto. Il mancato rispetto dell’orario di ingresso comporta la perdita del diritto di accesso. A causa del contingentamento dei gruppi, non sarà possibile raggiungere il gruppo che abbia già iniziato la visita.