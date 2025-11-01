Tennis, battuto anche Shelton: Sinner in semifinale a Parigi

Semifinale con record per Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi. L’azzurro ci è approdato battendo nei quarti lo statunitense Ben Shelton in due set

Semifinale con record per Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi. L’azzurro ci è approdato battendo nei quarti lo statunitense Ben Shelton in due set con il punteggio di 6-3, 6-3. L’altoatesino, alla 400esima partita in carriera nei tornei Atp, è diventato così l’italiano con più semifinali all’attivo nel circuito maggiore: 43.

A proposito di numeri, Sinner è anche arrivato a 23 successi consecutivi sul cemento indoor.

Ora in semifinale affronterà il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev.

“Ho servito molto bene – ha detto poi Sinner – con una percentuale alta soprattutto nel 1° set. Da fondo ho giocato un ottimo tennis, sono molto contento del livello che ho espresso. Cerco di giocare anche un po’ con il punteggio e questa sarà una chiave per la mia carriera. Ho gestito molto bene la partita. In semifinale sarà una partita molto fisica, con tanti scambi lunghi. Bisognerà servire bene e stare sul pezzo in tutti i punti”. Il numero 1? “Adesso non penso alla classifica. Sono conseguenze di come uno gioca: si va giorno per giorno”.

Il tennista altoatesino nella semifinale del Masters 1000 di Parigi, affronterà Alexander Zverev che ha battuto nei quarti il russo Daniil Medvedev in tre set con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)