Street food e corse clandestine nel weekend di “Mi Manda RaiTre”

Torna da oggi “Mi Manda RaiTre” di sabato e domenica. Street food, corse clandestine e gestione degli orsi tra gli argomenti

L’incidente che ha causato la morte di una ragazza in una strada romana a scorrimento veloce riapre il tema della sicurezza stradale: ogni anno più di tremila persone perdono la vita alla guida di un’auto, moto o bicicletta o a piedi. In alcuni quartieri delle grandi città le strade vengono prese d’assalto, soprattutto da giovani e giovanissimi, per gare di velocità che si svolgono in mezzo a negozi e abitazioni. Se ne parla in apertura di “Mi Manda RaiTre”, in onda sabato 1° novembre alle 8 su Rai 3. Obiettivo, inoltre, sul cibo di strada, in un viaggio insieme ai Nas dei Carabinieri che tocca le città di Roma, Firenze, Napoli e Milano alla ricerca delle insidie del cibo venduto nei food truck.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Massimo Lugli, giornalista; Nicola Galasso, associazione Salvaciclisti Roma; Daniele Torquati, Presidente Municipio Roma XV; Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry; Marilia Tantillo, docente Sicurezza degli alimenti – Università di Bari2; Alfredo Orofino, presidente Associazione italiana Ristoranti di strada; Aldo Cursano, Fipe Confcommercio.

Nella puntata in domenica 2 novembre alle 8.05 su Rai 3, si parte da una rissa scoppiata fra tassisti a Torre Annunziata sulla gestione del lavoro per osservare un settore già nel mirino per licenze insufficienti, servizi a singhiozzo in molte città italiane, pagamenti col Pos spesso negati, code chilometriche in aeroporti e stazioni.

Si parla, inoltre, di convivenza fra animali ed esseri umani dopo la morte, nel 2023, di un giovane trentino che stava praticando sport nei boschi, aggredito dall’orsa JJ4. Episodio spartiacque nel rapporto complesso fra uomo e orso e nella gestione della fauna. Infine, si torna a parlare di immobili occupati dagli ex custodi. Solo nella città di Roma si calcola che ce ne siano più di 400 ancora occupati; con una delibera emessa dal Comune oltre la metà di queste strutture verrà riconsegnata ai municipi per creare aule e laboratori. Chi ha diritto di rimanere negli stabili dopo il pensionamento? Quale il destino delle aree ancora occupate?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Matteo Hallisey, Presidente +Europa e Radicali; Loreno Bittarelli, presidente Cooperativa 3570; Giuseppe Polimeni, presidente Associazione portieri e custodi edifici pubblici; Mario Rusconi, presidente Associazione nazionale presidi Roma; Roberto Paccher, consigliere Provincia Autonoma di Trento; Mauro Nones, giornalista Questo Trentino; Alessandro de Guelmi, ex veterinario esperto in fauna selvatica.