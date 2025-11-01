Stasera su Rai 2 la SWAT con “Terra di nessuno” e “Protocollo Sepulveda”: la trama

Stasera su Rai 2 in onda l’ottava stagione della serie SWAT con gli episodi “Terra di nessuno” e “Protocollo Sepulveda”: la trama
Sabato 1 novembre 2025 alle 21:20 su Rai 2 torna l’ottava stagione della serie SWAT con gli episodi “Terra di nessuno” e “Protocollo Sepulveda”. Nel primo, in un carcere scoppia una sommossa. La S.W.A.T. si reca sul posto, ma nel frattempo viene fatta esplodere una bomba. I prigionieri s’impossessano delle chiavi dell’armeria e prendono il controllo.
A seguire, in “Protocollo Sepulveda”, Powell cade vittima della maledizione della S.W.A.T. per cui, quando qualcuno tocca un pezzo degli scacchi prima della fine della partita dei suoi colleghi, gli accadranno cose brutte per tutto il giorno.