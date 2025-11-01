Sparo di Capodanno, Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per porto abusivo d’arma. Pena sospesa per il deputato

Si chiude con una condanna a un anno e tre mesi di reclusione, con pena sospesa, il processo a carico del deputato Emanuele Pozzolo, accusato per il porto abusivo di un’arma da collezione. Il tribunale di Biella lo ha invece assolto dall’accusa di possesso di munizioni da guerra, “perché il fatto non sussiste“.

Il procedimento nasce dallo “sparo di Capodanno 2024” a Rosazza, durante una festa alla Pro Loco, quando un colpo partito accidentalmente da una mini pistola North American Arms ferì lievemente Luca Campana, che in seguito ritirò la querela.

Il pubblico ministero Paola Francesca Ranieri aveva chiesto un anno e sei mesi di reclusione con sospensione condizionale, per due capi d’imputazione: porto abusivo di un’arma detenuta in regime di collezione e porto illegale di munizioni da guerra. Dopo l’udienza odierna, il giudice ha accolto solo la prima contestazione, assolvendo Pozzolo dalla seconda.

L’ex deputato di Fratelli d’Italia, oggi nel gruppo misto dopo l’espulsione avvenuta lo scorso maggio, ha sostenuto di non aver violato alcuna norma sul porto d’armi. Poche settimane prima dell’episodio, infatti, aveva ottenuto dalla Prefettura di Biella un porto d’armi per difesa personale, legato al suo impegno parlamentare a tutela di donne e dissidenti iraniani. Secondo l’accusa, tuttavia, la pistola usata la notte di Capodanno era coperta da una licenza diversa, quella per armi da collezione, che consente la detenzione ma non il porto al di fuori dell’abitazione. La procura aveva inoltre contestato il porto illegale di proiettili ad espansione, ritenuti munizioni da guerra. Pozzolo si era difeso spiegando di averli acquistati regolarmente in armeria e di non essere a conoscenza di alcuna irregolarità.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)