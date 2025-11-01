Si è costituito l’investitore di Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco

Si è costituito l’uomo che era alla guida del Suv che ha travolto la volante della Polizia, uccidendo Aniello Scarpati, a Torre del Greco: ha 28 anni

Era sposato e aveva tre figli il poliziotto di 47 anni che nella notte è morto nel grave incidente che si è verificato in provincia di Napoli. Si chiamava Aniello Scarpati ed era assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco: per un tragico caso del destino, si trovava su quella macchina e in servizio perchè aveva fatto cambio turno con un collega.

Aniello era sull’auto insieme a un collega: si trovavano in via Europa a Torre del Greco e stavano facendo controlli notturni. A un certo punto, la loro auto è stata travolta in pieno, frontalmente, da un suv che proveniva dal senso opposto di marcia e ha invaso la loro carreggiata. Alla guida della volante della Polizia c’era un altro poliziotto, di nome Ciro, che ha 35 anni è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. È stato sottoposto a un intervento chirurgico. Aniello Scarpati invece è morto. A bordo del Suv (un Bmw X4) ci sarebbero state sei persone: quattro, tra cui due minori, sono stati accompagnati in ospedale. Il conducente, che dopo lo scontro era scappato, nelle ultime ore si sarebbe costituito, presentandosi in ospedale a Torre del Greco, a quanto pare insieme a un avvocato. Ha 28 anni e si chiama Tommaso S.: è stato arrestato e al momento è piantonato in ospedale. L’accusa è di omicidio stradale, ma gli sarà contestata probabilmente anche l’omissione si soccorso. Sarebbe risultato positivo all’alcol test e al test per l’utilizzo di sostanze stupefacenti.

