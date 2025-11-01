“Pare parecchio Parigi”, il successo più recente di Pieraccioni, oggi su Rai Movie: la trama

Ispirato a una storia vera, il film di e con Leonardo Pieraccioni “Pare parecchio Parigi” è proposto sabato 1° novembre alle 21.10 su Rai Movie. Tre fratelli, Bernardo, Giovanna e Ivan, non si parlano da anni, finché l’anziano padre si ammala: l’uomo ha sempre avuto un grande desiderio, visitare Parigi.

Le sue condizioni non gli permettono, tuttavia, un viaggio così lungo: i tre figli si organizzano per mettere in scena la visita, e partono in camper. Ma resteranno in Toscana, cercando di convincere il genitore di essere andati in Francia. Nel cast anche Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Nino Frassica, Massimo Ceccherini.