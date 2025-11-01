Oggi su Rai 1 “A Sua immagine” Speciale i Dottori della Chiesa in occasione della proclamazione di San John Henry Newman Dottore della Chiesa

Sabato 1° novembre, alle 10.00 su Rai1, appuntamento speciale di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti. In questa giornata Papa Leone XIV proclamerà San John Henry Newman nuovo Dottore della Chiesa.

Il titolo di Dottore della Chiesa è riservato a quei santi le cui opere e il cui insegnamento hanno esercitato un’influenza profonda e duratura sulla comprensione della fede cristiana. Si tratta di un riconoscimento rarissimo: in oltre duemila anni di storia, la Chiesa lo ha conferito solo a 38 santi, di cui 34 uomini e 4 donne.

Ma cosa significa davvero questo titolo? E quali sono i criteri per essere riconosciuti come Dottori della Chiesa? Lorena Bianchetti, insieme allo storico padre Giuseppe Buffon e al professor Agostino Giovagnoli, guiderà i telespettatori in un viaggio attraverso le figure più emblematiche di questa straordinaria tradizione: da Sant’Ambrogio a Santa Ildegarda di Bingen, da Sant’Antonio di Padova a Santa Caterina da Siena, da San Tommaso d’Aquino a Santa Teresa di Lisieux.

Un focus speciale sarà dedicato a San John Henry Newman, sacerdote anglicano convertitosi al cattolicesimo e successivamente nominato cardinale. La sua vita e il suo pensiero continuano ancora oggi a illuminare il cammino della Chiesa contemporanea.