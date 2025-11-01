“Mi Stimo con Stile” di Barbara Braghin riceve attestatp al concorso “Donna e Lavoro”

Il progetto “Mi Stimo con Stile” di Barbara Braghin, ha ricevuto l’attestato di partecipazione al concorso “Donna e Lavoro”

Si è svolta nella sala Rossini del Caffè Pedrocchi di Padova, la 13 edizione del Concorso nazionale “Donna e Lavoro”, organizzato dall’agenzia per il lavoro Eurointerim spa Società Benefit, presieduta da Luigi Sposato. Barbara Braghin, giornalista e blogger, appassionata di moda, ha ricevuto l’attestato di partecipazione con il suo progetto “Mi Stimo con Stile”. “Sono davvero felice che questa mia idea abbia avuto questo attestato – spiega Barbara Braghin -. “Mi Stimo con Stile” non è solo una frase, è un vero e proprio progetto. Invito tutti ad avere autostima e crearsi un proprio stile con uno spettacolo; con corsi dove si parla di autostima e stile; colori; look; e soprattutto di mettere sè stessi al centro di tutto. Nelle mie pagine social mi vedete in tante versioni diverse, ma il filo conduttore è sempre lo stesso: guardarsi allo specchio e piacersi, sentirsi a proprio agio”.

Il Concorso nazionale “Donna e Lavoro”, è nato nel 2007 e ha premiato finora 85 donne in 12 edizioni. E’ rivolto, come di consueto, a startup e imprese a tema Donna e Lavoro. Possono presentare un progetto: sia startup che vogliono proporre un’idea ben precisa e sono formate da un team disposto a svilupparla, sia imprese con un progetto innovativo al femminile, che singoli individui, senza un team ma con talento e un’idea originale da realizzare.

“La parità di genere nel mondo del lavoro è ancora una sfida importante – afferma Luigi Sposato, Presidente di Eurointerim Spa Società Benefit – e il Concorso nazionale Donna e Lavoro rappresenta una concreta opportunità per le donne italiane di dimostrare il proprio valore e contribuire a cambiare la cultura aziendale del nostro Paese. Siamo orgogliosi di poter dare visibilità al talento femminile”. I criteri di valutazione sono basati su innovatività e originalità, realizzabilità tecnica e tempi di sviluppo, sostenibilità economica dell’iniziativa, mercato di riferimento, concorrenza e impatto sociale e ambientale.

La tredicesima edizione del Concorso Nazionale Eurointerim Donna e Lavoro, gode del Patrocinio di Comune e Provincia di Padova; della collaborazione dell’Università degli Studi di Padova e della Consigliera di Parità della Regione del Veneto.