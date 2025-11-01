Luciana Castellina ospite di Peter Gomez a “La confessione” su Rai 3

È Luciana Castellina l’ospite d’eccezione di Peter Gomez in “La confessione”, il programma con interviste a tutto tondo su Rai 3

È Luciana Castellina l’ospite d’eccezione di Peter Gomez in “La confessione”, il programma con interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport, in onda sabato 1° novembre alle 20.10 su Rai 3. Castellina, militante comunista, femminista, più volte deputata ed europarlamentare, tra i fondatori de “Il Manifesto”, racconterà la sua infanzia che si incrocia con la Seconda guerra mondiale e la sua vita all’insegna della grande Storia.