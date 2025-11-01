Luana Bongiorno a The Voice Romania ’25

Luana Bongiorno conquista The Voice Romania 2025 con L’Appuntamento: tre sedie girate e un debutto internazionale di classe

Debutto internazionale da applausi per la cantautrice torinese Luana Bongiorno, che ha superato le Blind Auditions di The Voice Romania 2025 conquistando tre sedie girate e il pubblico con un’intensa interpretazione in italiano de L’Appuntamento di Ornella Vanoni.

I coach hanno elogiato il suo vibrato caldo e controllato, la voce piena e armoniosa e una presenza scenica elegante e carismatica, riconoscendo in lei un’artista capace di fondere radici italiane e sensibilità internazionale.

«È stata una delle esperienze più intense della mia vita», racconta Luana. «Cantare in italiano in un contesto estero è stata una scelta di cuore. Sentire i coach parlare del mio vibrato e della mia voce è stato emozionante e mi ha riempita d’orgoglio».

Durante l’esibizione si sono girati Tudor Chirilă, Irina Rimes e il duo Theo Rose & Horia Brenciu, conquistati dal timbro soul-pop e dal pathos interpretativo della cantante. Irina Rimes ha definito la sua voce “profonda e avvolgente”, mentre Theo Rose e Horia Brenciu hanno parlato di “un momento di rara eleganza emotiva”.

Luana entra così ufficialmente nel team di Theo Rose e Horia Brenciu, pronta a prepararsi per le Battles e per le nuove sfide del talent show trasmesso su PROTV Romania e sulla piattaforma VOYO.

La scelta di partecipare a The Voice Romania nasce dal desiderio di confrontarsi con un mercato musicale aperto e inclusivo, dove la qualità artistica conta più della lingua:

«In Romania ho trovato un ambiente libero, dove si respira rispetto per tutte le culture musicali. L’arte viene messa davvero al centro, senza schemi rigidi».

Link esibizione: https://youtu.be/90i2_duBPno?si=FrznXYL3eZfcJQP3

Italiana di origini parigine, Luana Bongiorno è una voce che affonda le sue radici nel soul e nel pop R&B, generi che reinterpreta con un suono moderno e personale. Fin da bambina si ispira a icone come Whitney Houston, Toni Braxton e Mariah Carey, unendo questa eredità alle influenze delle grandi voci italiane come Mina e Giorgia.

Nel 2025 ha pubblicato Dimmi Cosa Rimane, brano scritto a Parigi e prodotto da Nicolo Fragile, rimasto per cinque settimane consecutive nella classifica degli artisti indipendenti italiani.

Con il suo timbro intenso e la capacità di fondere eleganza, forza e autenticità, Luana Bongiorno si conferma una delle voci più interessanti e coerenti del panorama soul-pop italiano contemporaneo — e oggi anche europeo.

Social:

https://www.tiktok.com/@luanabongiorno?_t=ZN-8uaz5NlPUZS&_r=1

https://www.instagram.com/cestluanabongiorno/