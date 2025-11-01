L’oroscopo di oggi, sabato 1 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 1 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Spesso l’orgoglio impedisce di accogliere i consigli, soprattutto quando non richiesti, tuttavia ascoltiamo le parole di una persona di fiducia. Una certa indolenza accompagna questo giovedì: è utile prenderci un po’ di tempo per ricaricarci.
Toro
Una buona notizia sul lavoro in arrivo, gli astri ci invitano a tenere alto l’umore e a concentrare l’attenzione pure sulle piccole cose invisibili. Le questioni sentimentali non sono al massimo, forse per colpa di tensioni che derivano dall’attività.
Gemelli
Saturno e Nettuno potrebbero creare un contrasto fra sogno e realtà. Questa sensazione, già nota a noi del segno, ci procura pesantezza. Oggi, se dovessero esserci decisioni da affrontare, facciamolo senza fretta e riflettendo con pazienza.
Cancro
La buona volontà e la predisposizione a rispettare sempre le responsabilità ci danno delle buone soddisfazioni. Non mancano i riscontri positivi. Rischiamo di venire colpiti nel cuore ingiustamente da un’offesa, ma potrebbe essere un malinteso.
Leone
Facciamo sentire forte il nostro ruggito, se ci troviamo a dover fronteggiare una situazione professionale con dei colleghi che ci remano contro. Purtroppo non siamo mai completamente appagati dalla condizione economica, facciamo un piano di spese.
Vergine
La giornata ci invita a pensare, prima di parlare, per non causare incomprensioni. Il nostro cielo ha Mercurio e Urano che devono trovare la sintonia. Chi è del segno conosce se stesso, e la propria esigenza di canalizzare bene pensieri e azioni.
Bilancia
La nota positiva odierna è la sicurezza di avere a disposizione tutti i presupposti per portare avanti, con strategia, una proposta di lavoro. Valutiamo attentamente la possibilità di fare un viaggio che può evidenziare alcune problematiche.
Scorpione
Buon momento per tagliare dei traguardi: quello che sembrava bloccato da tempo comincia a muoversi improvvisamente e a dare risultati sorprendenti. L’impegno professionale e il piacere di affermare le nostre capacità ci spinge ad abusare delle energie.
Sagittario
L’avvicinarsi di una ricorrenza stimola la nostra fantasia. Lanciamoci in un programma che possa costituire il preludio di un bel festeggiamento. La sincerità, con Mercurio nel segno, può essere un’arma a doppio taglio, se manchiamo di diplomazia.
Capricorno
Quando ci accorgiamo che le cose non vanno come desideriamo, prendiamo tempo. Saturno che ci domina simboleggia proprio il tempo, lasciamo fluire. Il Sole favorevole ci permette di rivedere, e forse risolvere, una faccenda particolare in sospeso.
Acquario
Ascoltiamo il consiglio di un amico, può aiutarci a fare chiarezza in questo momento in cui desideriamo un cambiamento, ma abbiamo le idee confuse. Le questioni economiche hanno bisogno di un incremento, diamo spazio alle capacità e all’inventiva.
Pesci
Le relazioni occasionali, ma anche quelle più importanti, devono essere chiarite senza avere paura di chiedere e non dando nulla per scontato. È in aumento la nostra sensibilità e l’empatia per le persone che soffrono e sono in difficoltà.