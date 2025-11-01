“Linea Verde Italia” oggi su Rai 1 racconta Arezzo

Nuovo appuntamento con “Linea Verde Italia”, in onda sabato 1° novembre alle 12.30 su Rai 1, per raccontare le bellezze del nostro Paese: oggi tappa ad Arezzo

Nuovo appuntamento con “Linea Verde Italia”, in onda sabato 1° novembre alle 12.30 su Rai 1, per raccontare le bellezze del nostro Paese con un nuovo viaggio condotto da Monica Caradonna e Tinto. La destinazione della puntata sarà Arezzo, città toscana attraverso cui si dipana un racconto che tocca il passato romano e quello rinascimentale, con i loro preziosissimi lasciti artistici e approda ad un presente quanto mai attento alla tutela ambientale.

Si partirà dalla piazza più grande di Arezzo, Piazza Grande, cuore pulsante della città con una serie di percorsi di trekking urbano e di ecologia urbana. Si giungerà poi nell’anfiteatro romano, dove è in corso una ricerca sulle specie botaniche spontanee che qui hanno trovato dimora. Si tratta delle stesse specie che si vedono rappresentate sulle antiche terrecotte dell’adiacente museo, manufatti che gli artigiani aretini ancora riproducono seguendo le tecniche originali.

Spazio anche alle tecnologie dell’aria e della terra: insieme al racconto di futuristici scooter volanti che proprio ad Arezzo vengono progettati e costruiti, la puntata esplorerà anche le modalità per conoscere il sottosuolo e scoprirne le criticità insieme alle ricchezze archeologiche. Infine, le foreste del Casentino, dove un vivaio di trote diventa l’occasione per allevare e proteggere anche le specie ittiche autoctone, e dove i conduttori andranno alla scoperta di una cucina dell’800 perfettamente conservata, in cui prepareranno una ricetta che fa degli ingredienti del territorio il vero punto di forza.