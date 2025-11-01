“La cella di fronte” con Kento al Teatro de’ Servi

Appuntamento speciale al Teatro de’ Servi mercoledì 5 novembre con il rapper, scrittore, formatore KENTO in LA CELLA DI FRONTE, in cui porta in scena la sua esperienza nelle carceri minorili

Cosa succede davvero dentro un carcere minorile? Chi sono i ragazzi che ci finiscono? E cosa resta loro una volta usciti? Questo spettacolo nasce per rispondere a queste e tante altre domande, senza retorica, senza sconti, ma con la forza delle storie vere.

A guidare il racconto è Kento, rapper, scrittore e formatore, che da anni porta la scrittura e la musica dentro scuole, carceri e comunità. Attraverso parole, musica e immagini, la narrazione si muove tra aneddoti ed esperienze vissute, restituendo un quadro dolceamaro della realtà del carcere minorile: non solo un luogo di punizione, ma un microcosmo fatto di sogni, errori, speranze e ingiustizie.

La cella di fronte è il titolo scelto perché il carcere minorile non è un mondo lontano, ma qualcosa che ci sfiora più di quanto immaginiamo. Potrebbe riguardare il nostro vicino di casa, un compagno di scuola, qualcuno che abbiamo incontrato senza sapere cosa stesse attraversando. È una realtà vicina, che spesso ignoriamo.

Ogni città avrà il suo momento, con una storia che la lega a questo tema, perché il carcere non è un mondo separato dal nostro, ma il riflesso della società che lo circonda. E il pubblico non sarà solo spettatore, ma parte attiva di un dialogo aperto, per sciogliere dubbi, sfatare pregiudizi e mettere in discussione ciò che crediamo di sapere.

Un viaggio che non cerca risposte facili, ma apre domande necessarie.

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orario spettacoli

ore 21

Biglietti 22€