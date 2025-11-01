Incidente stradale a Torre del Greco: morto un poliziotto di 47 anni

Incidente stradale a Torre del Greco, muore un poliziotto di 47 anni. La vittima, Aniello Scarpati, lascia la moglie e tre figli. Le indagini sono in corso. Mattarella: “Profondamente rattristato”
Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove a seguito dello scontro di un’auto di servizio con un’altra macchina, ha perso la vita un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati che lascia moglie e figli, mentre il suo collega presente a bordo, Ciro Cozzolino, è ricoverato in gravissime condizioni. Le indagini sono in corso. Con un post pubblicato su Facebook il Questore di Napoli Maurizio Agricola si è stretto al dolore della famiglia: “A nome mio personale e di tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Napoli e provincia, esprimo profondo cordoglio alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati per la drammatica scomparsa mentre in servizio garantiva sicurezza e tutelava il bene comune. La mia più sentita vicinanza ai cari dell’altro poliziotto rimasto ferito”.
Cordoglio è stato espresso anche da Luigi Mennella, sindaco di Torre del Greco: “Abbiamo portato, attraverso la dirigente Antonella Palumbo, la piena solidarietà dell’amministrazione comunale e dell’intera città a tutto il personale in servizio al commissariato di Torre del Greco, la scorsa notte colpito da un gravissimo lutto, con la perdita di un agente e il grave ferimento di un altro poliziotto a causa di un incidente verificatosi in viale Europa (sul quale sono in corso indagini sulle quali al momento è giusto non esprimersi). Come Comune ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima, che ha perso la vita nel corso dello svolgimento della propria meritoria attività al servizio della collettività, e seguiamo costantemente l’evolversi della situazione, sia in relazione alle condizioni relative dell’agente ferito sia in merito agli sviluppi dell’indagine su quanto accaduto nella zona di viale Europa”.
MATTARELLA A PISANI: PROFONDAMENTE RATTRISTATO PER MORTE AGENTE POLIZIA
“Ho appreso la notizia dell’incidente stradale, avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un telegramma inviato al capo della Polizia Vittorio Pisani per l’incidente avvenuto a Torre del Greco.
SCONTRO TORRE DEL GRECO, FSP POLIZIA: DOLORE IMMENSO, PREGHIERE PER FERITO
“Un’altra alba di dolore immenso per questa Italia che continua a perdere i suoi Servitori in divisa, uno dopo l’altro, con frequenza agghiacciante. Oggi piangiamo amare lacrime per Aniello Scarpato, il poliziotto che ha perso la vita in servizio nell’incidente a Torre del Greco, e preghiamo senza sosta perché Ciro Cozzolino, il collega rimasto gravemente ferito, possa salvarsi, mentre con il pensiero ci stringiamo alle loro famiglie, ai loro cari, ai colleghi del Commissariato, avviluppati in una spirale di sofferenza. La divisa, a volte contestata, schernita, oltraggiata, data per scontata, è questo: sacrificio continuo, estremo, inaccettabile per chi non conosce la profondità dei sentimenti che animano chi fa un giuramento alla Patria, alle sue istituzioni, ai suoi cittadini. Sono ore di sgomento, paura e rabbia. Sono ore in cui il peso della divisa che portiamo si avverte in maniera quasi schiacciante, misto a quella generosità ed a quella dedizione incrollabili che sente chi fa questo, che non è un lavoro ma una missione. E mentre aspettiamo che l’autore dell’investimento mortale venga rintracciato e chiamato a rispondere dell’uccisione del collega, definiamo senza remore ‘eroi’ in nostri poliziotti immolatisi per il proprio dovere questa notte. Un eroe, si sa, è quello che con spirito di servizio va incontro al pericolo consapevolmente a costo della propria vita, ed è proprio ciò che gli appartenenti alle forze dell’ordine fanno ogni giorno”, così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)