Il film “L’udienza” stasera su Rai Storia: la trama

Il film “L’udienza”, di Marco Ferreri, con Claudia Cardinale, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli, Alain Cuny, Enzo Jannacci, stasera su Rai Storia: la trama

Amedeo, mite e stralunato ufficiale in congedo, vuole essere ricevuto in udienza privata dal Papa per trasmettergli un messaggio importante e riservato. Inizia così una trafila che lo porta a contatto con personaggi strambi e situazioni paradossali.

E’ il film “L’udienza”, di Marco Ferreri, con Claudia Cardinale, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli, Alain Cuny, Enzo Jannacci, in onda sabato 1° novembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Due Grolle d’Oro e un premio Fipresci 1972.