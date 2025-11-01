Eugenia Roccella a “Storie al bivio” oggi su Rai 2

Eugenia Roccella a “Storie al bivio” oggi pomeriggio su Rai 2. Tra gli ospiti anche Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi e Antonella Elia con Pietro Delle Piane

Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella è l’ospite di Monica Setta nella puntata di “Storie al bivio” in onda sabato 1° novembre alle 15.30 su Rai 2. Roccella apre con il suo album privato dei ricordi e annuncia: “A marzo 2026 festeggio i 50 anni di nozze con mio marito Luigi, l’amore della mia vita”. Racconta della sua famiglia d’origine, del padre Franco, tra i fondatori del Partito radicale, della mamma Wanda e del nonno, notaio a Riesi, a cui fu affidata per i primi cinque anni della sua vita. Sullo sfondo, le figure politiche che facevano parte del suo vissuto familiare, come Marco Pannella e sua sorella Liliana, che fu madrina alla sua prima Comunione.

Poi due coppie: Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi e Antonella Elia con Pietro Delle Piane. Antonella compie gli anni proprio sabato 1° novembre e Monica Setta le ha organizzato una “festa di compleanno” con torta, musica e fiori.

Tra gli altri ospiti, Serena Iansiti, protagonista del “Commissario Ricciardi”, in partenza con la nuova serie il 10 novembre su Rai 1.

Per la rubrica “La mia carriera in 4 scatti” l’ospite di questa puntata è Justine Mattera, con un contributo speciale dalle Teche Rai: la sua prima apparizione in tv nel 1996 con Paolo Limiti a “L’Italia racconta”, nelle vesti di Marilyn Monroe.

Infine, nella pagina di cronaca, Eva Henger e Arianna David parlano delle loro esperienze di stalking e di sfruttamento dell’immagine sul web. In particolare, la Henger racconta per la prima volta le violenze psicologiche subite sui set pornografici che lei lasciò subito dopo i primissimi film.