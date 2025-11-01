Bar Centrale su Rai 1 oggi si collega da Venafro

Nuova puntata di “Bar Centrale”, il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi in onda su Rai1 sabato 1° novembre alle ore 14.00. Un autentico bar di provincia, ogni settimana diverso. A raccogliere voci e umori del Paese, Lorenzo Branchetti, inviato speciale, in collegamento dal territorio. Questa settimana sarà in diretta da un bar di Venafro (in provincia di Isernia), un borgo nel cuore del Molise conosciuto come “il paese del baratto”, grazie alle iniziative di solidarietà e alla “banca del tempo”: un luogo dove la socialità̀ si intreccia con le tradizioni.

In diretta in uno studio, la cui scenografia riproduce l’atmosfera di un bar, Elisa guiderà il pubblico in uno spazio familiare, di confronto e riflessione, affiancata da quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni.

Il dialogo tra lo studio e il bar del paese è il cuore del programma: un filo diretto tra la piazza e il salotto televisivo, tra la cronaca e la quotidianità. Le notizie della settimana vengono commentate dagli avventori del bar, che portano in trasmissione punti di vista autentici, con spontaneità, ironia e buon senso. Ogni puntata ospita anche una “storia di paese”: un fatto locale che ha animato una comunità e che racconta l’Italia.

“Bar Centrale” è un format originale prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me.