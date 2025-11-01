Aiello, Leo Gassman, Mecna, Pino Strabioli e Syria a Playlist oggi su Rai 2

Oggi su Rai 2 torna “Playlist” con Federica Gentile, Nina Zilli e Gabriele Vagnato. Ospiti: Aiello, Leo Gassman, Mecna, Pino Strabioli e Syria

Terzo appuntamento con “Playlist”, il programma musicale condotto da Federica Gentile, Nina Zilli e Gabriele Vagnato in onda sabato 1° novembre alle 14 su Rai 2 e, in replica, domenica alle 8.30. Aiello, Leo Gassman e Mecna saranno gli ospiti di Playlist Live, la prima parte della trasmissione condotta da Gabriele Vagnato con Nina Zilli, che interpreterà dal vivo “Sola” e “Grande Grande Grande” e sarà protagonista di momenti sorprendenti e imprevedibili con la complicità degli ospiti. A seguire le rubriche, il TgPlaylist e l’Almanacco Voodoo che questa settimana sarà dedicato a “Thriller” di Michael Jackson.

Nella seconda parte del programma, Playlist talk, condotta da Federica Gentile, si parlerà di Gabriella Ferri: ospiti in studio Pino Strabioli e Syria, che hanno lavorato insieme allo spettacolo teatrale “Perché non canti più” dedicato alla grande cantante romana. Nel corso del talk Syria farà ascoltare “Vecchia Roma” e “Nina si voi dormite”.