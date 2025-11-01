A “Tv Talk” su Rai 3 oggi ospiti Francesca Fagnani, Giovanni Floris e Roberto Inciocchi

I pericoli dell’intelligenza artificiale nel dibattito pubblico internazionale e le sfumature della telepolitica italiana. Li analizza Mia Ceran con Giovanni Floris e Roberto Inciocchi a “Tv Talk” , in onda sabato 1° novembre alle 15.00 su Rai 3. Dopo i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, la presenza di Francesca Fagnani è l’occasione per un approfondimento sulla ripartenza di “Belve” in prima serata su Rai 2. Infine, con Elisa Isoardi un focus sul suo nuovo programma “Bar Centrale”, mentre Roberta Tagliavini svelerà i segreti di “Cash or Trash”, la trasmissione divenuta un piccolo cult.