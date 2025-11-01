“A Sua Immagine” e a seguire “Le Ragioni della Speranza” oggi su Rai 1

Quando il dolore si trasforma in un motore di amore e solidarietà. Lo testimoniano Massimo Di Menna e Margherita Lanteri Cravet ospiti di Lorena Bianchetti nel nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 1° novembre alle 16.00 su Rai 1.

In meno di tre anni, la coppia ha perso le loro due figlie: Maia, a soli 12 anni, a causa di un cancro incurabile, e Micol, a 22 anni, in un tragico incidente stradale. Ma i due non si sono lasciati sopraffare dalla sofferenza. Hanno scelto di reagire, trasformando. A Maia e Micol sono dedicate le opere sociali nate dal loro coraggio: il Campus dei Campioni, 21 ettari di terreno messi gratuitamente a disposizione delle associazioni; un ristorante gestito da persone fragili; e una residenza per anziani in difficoltà economica.

Nel nuovo appuntamento con “Le Ragioni della Speranza” don Andrea Lonardo, direttore del Servizio per la Cultura della Diocesi di Roma, accompagnato dalle giovani Chiara e Martina, guida il pubblico in un viaggio alla scoperta della virtù della fortezza, una delle quattro virtù cardinali. La puntata è ambientata a Firenze, città simbolo del Rinascimento, scrigno di arte e spiritualità. Cuore del racconto è la celebre tavola di Sandro Botticelli: La Fortezza, conservata nella Galleria degli Uffizi: un capolavoro che diventa occasione per riflettere.

E nella ricerca di tutte le sfumature della parola fortezza e di una riflessione approfondita sul Vangelo della domenica nel giorno in cui si fa memoria dei defunti, spazio anche alle suggestioni ispirate da altri luoghi simbolo di Firenze.