A “Ballando con le stelle” su Rai 1 Claudia Gerini e Claudia Pandolfi

Giro di Boa per “Ballando con le stelle”, il dance show condotto Milly Carlucci in onda sabato 1° novembre alle 21.30 su Rai 1. Ballerine per una notte della sesta puntata sono Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, protagoniste della commedia di Davide Minnella “Fuori la verità”, che riflette su verità e menzogna, presentata nella sezione Grand Public della 20^ Festa del cinema di Roma, e nelle sale dal 6 novembre con PiperFilm. Le attrici balleranno insieme uno showdance sulle note di “All that jazz “di Chicago.

La gara, invece, la classifica finale, ottenuta unicamente sommando i voti assegnati dalla giuria oltre a quelli ottenuti con il tesoretto, ha visto trionfare la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla con 72 punti, quelli assegnati dai giurati più i 25 punti voluti da Rossella Erra. Marcella Bella, grazie al tesoretto assegnatole da Matano, è invece riuscita a salire all’ottavo posto, evitando così lo spareggio che metterà di fronte all’inizio della prossima puntata, sabato 1° novembre, le coppie formate da Beppe Convertini e Veera Kinnunen ed Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Chi avrà la peggio verrà eliminato ma avrà la possibilità di essere ripescato.

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza.

I Vip in gara, affiancati dai loro maestri, per la quinta puntata hanno realizzato coreografie ancora più difficili, e ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, i temuti giurati: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Come di consueto, al fianco di Rossella Erra ci sono i volti “di Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di “Tribuni del popolo”. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “Vita in Diretta”.

La musica di ogni singola puntata è affidata come sempre alla Paolo Belli Big Band. I brani, suonati rigorosamente live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Sacca’ ai tanti stili di ballo che in ogni puntata le coppie in gara presentano in pista.

“Ballando on the Road” anche in questa ventesima edizione, come lo scorso anno, approda in Calabria. Questo sabato su RaiPlay alle ore 10.00 e al termine di “Ballando con le stelle” su Rai 1, le immagini delle bellezze paesaggistiche della regione calabrese

accompagneranno le esibizioni di nove ballerini nella seconda puntata di “Ballando on the Road”, fortunato spin-off di “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci con Matteo Addino al fianco di Carolyn Smith, presidente di giuria di ‘Ballando con le Stelle’, Guillermo Mariotto, stilista e volto storico del programma, e Fabio Canino, noto conduttore e scrittore. “Ballando On The Road” è realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Infine, per gli approfondimenti sul programma e scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è Ballando Segreto che con RaiPlay, sta facendo registrare grandissimi numeri di visualizzazioni.