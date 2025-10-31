Da domenica 2 novembre torna la rassegna “Teatrino Piccino” al Teatro di Corte della Reggia di Monza: le informazioni utili

Tornano gli appuntamenti di Musique Royale , ciclo di even ti a misura di grandi e bambini organizzati nei meravigliosi spazi della Reggia di Monza dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova, con il contributo di Regione Lombardia e del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, il supporto di Acinque e Banco Desio, il sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e il patrocinio del Comune di Monza.

Oltre ai concerti di jazz e musica classica, il cartellone prevede spettacoli musicali per i più piccini nell’ambito della rassegna Teatrino Piccino (realizzata in collaborazione con l’associazione Teatro In-Folio), in programma nel meraviglioso Teatro di Corte della Reggia di Monza, da poco riportato al suo antico splendore.

Domenica 2 novembre (ore 11 e 16.30, ingresso 5/7 euro, prevendita inclusa) andrà in scena l’evento intitolato V ita da cartoni : il capolavoro d’animazione “ La danza degli scheletri ”, prodotto e diretto da Walt Disney in persona nel 1929, e altri cartoon da paura, in cui il buffo e il grottesco si mescolano in modo geniale a l macabro, prendera nno nuova vita grazie alla musica suonata, improvvisata e teatralizzata dal vivo da un trio di talentuosi jazzisti: Gabriele Boggio Ferraris (vibrafono e arrangiamenti), Raffaele Fiengo (sax) e Alessandro Rossi (batteria e percussioni). Lunedì 3 novembre (ore 9.30) è prevista una replica per le scuole.

Domenica 9 novembre (ore 11 e 16.30, ingresso 5/7 euro, prevendita inclusa) sarà la volta di Storia di due parole in tasca , lettura teatrale con giochi di magia e musica dal vivo a cura di Rossella Rapisarda e Marco Pagani della compagnia Eccentrici Dadarò . Indicato per i bambini dai sei anni di età e liberamente ispirato a “La grande fabbrica delle parole” di A. De Lestrad , lo spettacolo è un racconto per divertirsi riflettendo su temi importanti come il valore e il ruolo delle parole. In uno strano paese dove le persone non parlano quasi mai e dove si trova una grand e fabbrica delle parole, per poterle pronunciare bisogna prima comprarle e poi inghiottirle. Inizia così una storia poetica in cui il protagonista è un bambino timido, nelle cui tasche ci sono solo poche parole. Che diventeranno speciali proprio come lui. Lunedì 10 novembre (ore 9.30) è prevista una replica per le scuole.

Infine, domenica 21 dicembre (ore 11 e 16.30, ingresso 5/7 euro, prevendita inclusa) Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce della Compagnia Equivochi daranno vita allo spettacolo C’era una volta Natale… , indicato per bambini a partire dai tre anni di età. Babbo N atale è stressato a causa dei preparativi natalizi e vorrebbe fuggire lontano, prendendosi una vacanza. Il suo fedele Folletto, con l’aiuto di alcuni bambini, riuscirà però a convincerlo a restare, grazie alla magia dei racconti e delle avventure vissute d ai personaggi che ci hanno sempre incantato, che gli ricorderanno qual è la vera essenza del Natale.