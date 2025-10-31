The Square: in scena un omaggio al genio di Francesco Nuti

Al The Square sabato 1, ore 20.45 e domenica 2 novembre, ore 16.45, lo spettacolo “Francesco Nuti, la storia di un grande talento” con Nicola Pecci

Francesco Nuti, la storia di un grande talento, scritto e diretto da Valerio Groppa, con le musiche di Giovanni e Francesco Nuti, vede in scena Nicola Pecci per raccontare l’artista e l’uomo Francesco Nuti, attraverso le sue parole. Nato a Firenze nel 1955, Nuti è un genio del cinema italiano, regista, attore e sceneggiatore, insignito di diversi premi, fra cui due David di Donatello.

Lo spettacolo tratto dalla sua autobiografia, “Sono un bravo ragazzo”, curata dal fratello Giovanni Nuti, con l’attore Nicola Pecci, nel 2015 si è aggiudicato il premio Renzo Montagnani. Racconta la storia di Francesco Nuti uomo e artista: da quando inizia con il cabaret e l’unione ai “Giancattivi” con Alessandro Benvenuti e Athina Cenci, all’inizio della carriera solista di “Madonna che silenzio c’è stasera” e “Io chiara e lo scuro”. Pecci racconta anche il Nuti regista, con commedie storiche come “Tutta colpa del Paradiso”, “Caruso Pascoski”, “Willy Signori e vengo da lontano” e “Donne con le gonne”.

Fra aneddoti, storie e vicende divertenti, sul palco si parla anche della crisi, della famiglia e della vita vera di Francesco Nuti.

