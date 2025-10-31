Tennis, al Masters 1000 di Parigi è super Sinner: travolto Cerundolo, l’azzurro è ai quarti

Atp di Parigi, Sinner approda ai quarti: vittoria con record. L’azzurro ha battuto negli ottavi l’argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-5, 6-1

Avanti Jannik. Sinner ha raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi battendo negli ottavi l’argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-5, 6-1. Per l’azzurro è la 23a vittoria di fila indoor nei tornei Atp, settima miglior striscia nel circuito su questa superficie. Inoltre, sono 50 i successi stagionali. Ma l’attuale numero 2 del mondo, al 18esimo quarto di finale in carriera in un Masters 1000, ha stabilito anche un primato: è infatti il primo italiano con almeno un quarto di finale in tutti e 9 gli eventi della serie (dal 1990). Nei quarti Sinner affronterà lo statunitense Ben Shelton.

