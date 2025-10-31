Stasera su Rai 1 Carlo Conti e “Tale e Quale Show” verso la finale. Giudice ospite della penultima puntata, Sergio Friscia

Una serata decisiva: a “Tale e Quale Show” – il varietà condotto da Carlo Conti e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 31 ottobre alle 21.30 su Rai 1 – i 12 protagonisti sono chiamati a conquistare punti fondamentali nella corsa al titolo di ‘Campione 2025’ in palio venerdì 7 novembre.

Sette giorni a trionfare è stata Maryna, applauditissima per la sua intensa interpretazione di Christina Aguilera in ‘Hurt’. A completare il podio Tony Maiello e, a pari punti, Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo. In classifica provvisoria guida Pamela Petrarolo, seguita da Tony Maiello e Samuele Cavallo.

La puntata del 31 ottobre ottobre si preannuncia dunque cruciale: i distacchi in classifica sono minimi e tutto può ancora cambiare, rendendo questo penultimo round potenzialmente ricco di colpi di scena.

Ecco le trasformazioni della serata: Carmen Di Pietro sarà Boy George, Le Donatella vestiranno i panni di Ditonellapiaga e Rettore, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Clara, Pamela Petrarolo proverà a mantenere la vetta della graduatoria con Fiorella Mannoia, Maryna proverà il bis con Serena Brancale, Samuele Cavallo interpreterà Diodato, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli festeggeranno Halloween con il ‘duetto impossibile’ di Frankenstein e Mercoledì Addams, Gianni Ippoliti si immedesimerà in Peppino di Capri, Tony Maiello si metterà alla prova con Mahmood e Peppe Quintale dovrà interpretare Barry Gibb.

In giuria, accanto a Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, ci sarà un quarto giudice d’eccezione: l’attore e comico Sergio Friscia. A loro, e al pubblico da casa che potrà votare tramite i social ufficiali del programma, il compito di valutare le esibizioni e la capacità di immedesimazione nei personaggi scelti.

Fondamentale il lavoro del maestro Pinuccio Pirazzoli, che cura basi e arrangiamenti. A seguire i concorrenti nella preparazione un team di coach: i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, e l’actor coach Emanuela Aureli.

‘Tale e Quale Show’ è sui social con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it.