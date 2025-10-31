Sostenibilità: il Consorzio Nazionale Servizi tra le imprese al top in Italia

Il Consorzio Nazionale Servizi (CNS) si consolida per il quinto anno tra le 75 aziende italiane più sostenibili del 2025 al premio Sustainability Award

Il Consorzio Nazionale Servizi (CNS) si consolida per il quinto anno tra le 75 aziende italiane più sostenibili del 2025 al premio Sustainability Award. Promosso da Kon Group e ELITE, da cinque anni il riconoscimento premia le aziende che si distinguono per sviluppo sostenibile, responsabilità sociale e rispetto dell’ambiente, sia nella capacità d’innovare che nell’adozione di un comportamento consapevole e responsabile.

Quest’anno CNS è stato riconosciuto tra le prime 75 aziende in tre classifiche: ESG Performance, Finance e Innovation for Sustainability. Tra le TOP 75 ESG Performance anche l’associata CIRFOOD.

Il premio Sustainability Award, giunto alla sua quinta edizione, è riservato alle aziende che si sono distinte nell’affrontare le sfide della sostenibilità, trasformandola in un’occasione per sviluppare soluzioni innovative. Le aziende premiate dimostrano un impegno costante nel portare avanti una crescita sostenibile, inclusiva e capace di creare un valore aggiunto per la comunità e le future generazioni.

“Il riconoscimento del premio Sustainability Award conferma il nostro impegno nello sviluppare soluzioni che uniscono sostenibilità, impatto sociale e tecnologie avanzate a beneficio dei territori e dei cittadini – ha commentato Francesca Zarri, direttrice Sostenibilità e Sviluppo Cooperativo di CNS- CNS si riconosce nei valori della cooperazione: per noi il profitto è uno strumento funzionale al perseguimento della nostra missione, che mira a dare nuova centralità a persone e comunità. Tutto questo si traduce in una serie di azioni concrete: ridurre consumi ed emissioni, innovare i servizi, coinvolgere soci e dipendenti nel processo di cambiamento necessario per garantire un futuro migliore a chi c’è ora e a chi ci sarà dopo di noi”.

La sostenibilità, di pari passo con l’innovazione, è uno dei valori di riferimento di CNS, perfettamente integrato all’interno della strategia imprenditoriale. L’impegno nella promozione di un modello di crescita sostenibile, partecipato e responsabile è riconosciuto anche dalle diverse certificazioni ottenute e rinnovate nel tempo. A giugno 2025, per il quinto anno consecutivo, CNS ha ottenuto la medaglia di platino di EcoVadis per le proprie performance in materia di sostenibilità su quattro temi specifici (ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili), confermando il suo posizionamento tra l’1% delle aziende con il punteggio più elevato.