Siena, trovato su un tetto vicino alla Torre del Mangia il corpo di Miriam Oliviero

Siena, trovata morta Miriam Oliviero: il corpo era su un tetto vicino alla Torre del Mangia in Piazza del Campo. Si cerca il telefono della 24enne scomparsa da martedì

Le ricerche andavano avanti da martedì e oggi purtroppo è stato trovato il corpo: la giovane 24enne Miriam Oliviero, originaria della provincia di Siena, è stata trovata morta. Il suo corpo era su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del mangia, nei pressi di piazza del Campo. Il suo telefono nei giorni scorsi era stato localizzato proprio in quella zona, ma suonava a vuoto. E al momento non è stato trovato. La ragazza era originaria di Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena.

Martedì la 24enne aveva chiamato la madre poco prima delle 14, dicendole che si trovava a Siena e chiedendole come fare in caso di ritardo al lavoro. “Che scusa mi posso inventare se tardo mezz’ora?“, aveva chiesto. Cosa che è parsa un po’ strana agli inquirenti. Alle 15.30, poi, ora in cui avrebbe dovuto presentarsi al lavoro nella biblioteca di Monteroni d’Arbia, la ragazza non è mai arrivata sul posto di lavoro. Le ricerche sono scattate quello stesso pomeriggio. Il corpo della giovane, oggi, è stato trovato da carabinieri e vigili del fuoco.

Miriam viveva da sola ma la sua casa non era distante da quella dei suoi genitori: non guidava, né aveva il motorino. Si spostava molto volentieri con il treno e anche in bus.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)