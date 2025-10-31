Sangiuliano a Piazzapulita con il braccialetto “Siete dei poveri comunisti”

“Siete dei poveri comunisti”: l’ex ministro Sangiuliano sfoggia il braccialetto che cita Berlusconi durante la puntata di Piazzapulita
Durante la puntata di Piazzapulita andata in onda ieri sera su La7, l’ex ministro e oggi candidato di Fratelli d’Italia alle regionali in Campania, Gennaro Sangiuliano, ha attirato l’attenzione mostrando un insolito accessorio: un braccialetto con la scritta “Siete dei poveri comunisti“.
Si tratta di un chiaro riferimento alle celebri parole pronunciate da Silvio Berlusconi durante un comizio a Cinisello Balsamo in occasione delle amministrative del 2009. Sangiuliano ha spiegato di aver ricevuto il braccialetto in regalo e di non averlo più tolto.
IL VIDEO DI BERLUSCONI DEL 2009
