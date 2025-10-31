Riforma della giustizia, Meloni: “Occasione storica per una giustizia più efficiente”

Riforma della giustizia, Meloni: “Un’occasione storica di avere una giustizia più efficiente”. La premier al Tg 1, esclude conseguenze da un eventuale esito non favorevole sul referendum

“La riforma della giustizia rappresenta un’occasione storica di avere una giustizia più efficiente e più giusta. Sono norme di buon senso: separazione delle carriere che significa rafforzare la terzietà del giudice, quindi un processo più giusto; alta corte disciplinare che significa che quando un giudice domani dovesse sbagliare se ne assumerà anche finalmente la responsabilità; e il sorteggio dei componenti del CSM, che vuol dire liberare la magistratura dalle correnti politicizzate e quindi valorizzare il merito”. Lo dice la premier Giorgia Meloni ai microfoni del Tg1.

MELONI: REFERENDUM? NON CI SARANNO CONSEGUENZE PER GOVERNO

“Credo che il referendum debba essere una consultazione sulla giustizia” perché “non ci saranno in ogni caso conseguenze per il governo”, ha spiegato la premier.

MELONI: REFERENDUM? ARRIVEREMO A FINE LEGISLATURA

“Arriveremo alla fine della legislatura, chiederemo agli italiani di essere giudicati per il complesso del lavoro che abbiamo fatto”, afferma Meloni, escludendo così conseguenze da un eventuale esito non favorevole sul referendum sulla separazione delle carriere appena approvata in via definitiva dal Senato. “Voglio ricordare a tutti che i governi passano e invece le leggi, soprattutto quelle costituzionali, rimangono e incidono sulla vita dei cittadini. Quindi penso che sia una scelta più facile: chi pensa che la giustizia va tutto bene voterà contro la riforma, e quindi voterà no, chi pensa che invece possa migliorare, voterà a favore della riforma e quindi voterà sì”, aggiunge Meloni.

MELONI: ANM MAI FAVOREVOLE A RIFORME, PER LORO TUTTO BENE

“Non sono d’accordo con l’ANM” rispetto al giudizio espresso sulla riforma della separazione delle carriere. “Per il resto a memoria non ricordo una volta in cui l’ANM sia stata favorevole a una qualsiasi riforma della giustizia, quindi la loro idea è che tutto va benissimo. Non è l’idea che ne abbiamo noi della giustizia e probabilmente neanche quella che hanno i cittadini”, dice la presidente del Consiglio.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)