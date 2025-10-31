L’oroscopo di oggi, venerdì 31 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La sensazione di affaticamento è giustificata dall’impegno lavorativo di questo periodo, molto presto possiamo godere dei risultati ottenuti. Le questioni di denaro potrebbero causare qualche polemica, le decisioni vanno prese con cautela.
Toro
Le stelle premiano chi si muove nella professione con interventi chiari e diretti, e le circostanze si rivelano favorevoli a incontri stimolanti. Gli interessi di tipo pratico potrebbero impegnare le nostre forze al punto di trascurare i sentimenti.
Gemelli
Le scelte comportano a volte qualche complicazione. Per raggiungere il nostro obiettivo, serve anche il punto di vista di una persona di fiducia. Se viviamo un rapporto stabile, diamoci da fare per ravvivarlo, aggiungendo una ventata di buoni propositi.
Cancro
Piccoli traguardi, raggiunti uno dietro l’altro, conducono a una grande trasformazione che ci rende consapevoli delle nostre capacità. Le passioni si risvegliano e la voglia di amare e di essere amati torna a farci felici regalando sogni.
Leone
I sorrisi di Venere e di Urano determina in noi fascino, estro e inventiva, al punto tale da voler mettere in cantiere una proposta nuova e originale. L’idea di creare qualcosa di speciale potrebbe scontrarsi con la burocrazia, un amico ci viene in aiuto.
Vergine
Serve più leggerezza, perché mentre gli altri si divertono, noi ci preoccupiamo di mettere in pace la coscienza e il senso del dovere. Sono chiari i messaggi del corpo che indicano una strada di maggiore tranquillità, rallentiamo il passo.
Bilancia
Ci sono buone possibilità di successo riguardo le idee e i piani che sono stati messi in cantiere, anche se gli astri chiedono ancora tempo. Nella gestione dei soldi occorre moderazione, a causa della tendenza a spendere con troppa disinvoltura.
Scorpione
Oggi, grazie all’aspetto dei pianeti, ci sentiamo forti e sicuri, spinti da una buona influenza sulle persone con cui ci interfacciamo. Ottimo momento per il benessere fisico, il recupero energetico si ottiene con un impegno costante.
Sagittario
Lasciando alle spalle problemi vari o relazioni superficiali, facciamo posto, con serenità, a cose e persone che appagano le nostre aspettative. Sembra proprio che Saturno sia dispettoso e provi a imporre limiti al nostro amore per la libertà.
Capricorno
La giornata, ben programmata, non riserva sorprese spiacevoli, siamo iperattivi e positivi, non c’è bisogno di esagerare con il perfezionismo. Dare la priorità alla carriera è importante, ma potrebbe portare ripercussioni sulle coppie di lunga data.
Acquario
Se cerchiamo un cambiamento nella situazione attuale, o una totale rivoluzione nel profilo professionale, parliamone con chiarezza e senza paura. Le arrabbiature, le tensioni, le piccole o grandi delusioni spesso si creano per un’incomprensione.
Pesci
Martedì produttivo e impegnativo. Per oggi abbandoniamo i sogni a occhi aperti e le fantasticherie irraggiungibili, siamo molto concentrati. Le storie d’amore in crisi da tempo devono essere risolte senza tentennamenti e in modo definitivo.