La vita segreta dei gatti oggi pomeriggio su Rai 5

Quanto si conoscono davvero i felini domestici? A rispondere è la serie “La vita segreta dei gatti”, in onda venerdì 31 ottobre alle 14.50 su Rai 5. Grazie a speciali telecamere, la serie esplora il comportamento dei gatti nel contesto domestico, scoprendo come vedono, sentono e comunicano. Un viaggio inedito nel mondo dei felini più amati dall’uomo. Il primo episodio va alla scoperta di come i gatti percepiscono il mondo attraverso la vista, l’udito e l’olfatto, facendosi guidare dall’istinto predatore che condividono con i grandi felini selvatici. Un viaggio affascinante nelle loro capacità sensoriali.