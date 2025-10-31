John Wayne protagonista del film “Hatari!” oggi su Rai Movie

Trasferta in Africa per John Wayne, protagonista del film “Hatari!” che Rai Movie propone venerdì 31 ottobre alle 21.10: la trama del film

Trasferta in Africa per John Wayne, protagonista del film “Hatari!” che Rai Movie propone venerdì 31 ottobre alle 21.10. In Tanzania, un gruppo di cacciatori si occupa di catturare gli animali della savana, per poi rivenderli all’estero, dove finiranno in riserve naturali oppure allo zoo. Il burbero irlandese Mercer è il capo dell’eterogenea compagnia: l’arrivo di una bella fotografa italiana, Anna, crea scompiglio fra gli uomini.

La donna mostra un particolare talento nel prendersi cura degli animali, e addirittura adotta due elefantini. Inizialmente diffidente, lo stesso Mercer finirà per subirne il fascino, ma una serie di pericoli ed equivoci da superare si mettono sulla strada della coppia. Divertente e spettacolare, Howard Hawks impiega tutto il suo talento per un film amatissimo da grandi e piccoli, che si fa apprezzare anche a tanti anni dalla sua uscita per qualità cinematografica e grazia degli interpreti. Nel cast, anche Elsa Martinelli e Hardy Kruger.