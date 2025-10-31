In Sicilia, a Marsala, con “Sì, Viaggiare”, oggi su Rai 2

In Sicilia, a Marsala, con “Sì, Viaggiare”, in onda il 31 ottobre alle 13.50 su Rai 2, per un viaggio nella storia del suo famoso vino, non solo cantine e vigneti nell’antica Lillibeo ma un turismo sostenibile tutto l’anno.

A Rimini dove si è svolto il tradizionale appuntamento del mondo del turismo, il TTG: mete, tendenze e novità di quest’anno.

In Spagna a Segovia, una città ricca di storia e con monumenti spettacolari che le hanno valso il titolo di Patrimonio dell’Umanità, con il suo castello da favola, l’Alcazar un tempo residenza dei re della Castiglia, l’imponente acquedotto romano simbolo della città e la Dama delle cattedrali che brilla come oro.