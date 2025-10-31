In radio “Everest”, il nuovo singolo di Littamè

Arriva anche in rotazione radiofonica “Everest”, il nuovo singolo di Littamè, già disponibile sulle piattaforme digitali
“Everest” è un brano che nasce da quel nodo allo stomaco che arriva quando senti che tutti si aspettano qualcosa da te: qualcosa di grande, di perfetto, di giusto. La canzone racconta il bisogno di spegnere tutto quel rumore attorno a sé. Everest parla della paura di deludere, della fatica di sorridere anche quando dentro si trema: è una confessione silenziosa, fino a perdere la voce. Il pezzo costruisce un’atmosfera densa, con suoni profondi e bassi avvolgenti che esplodono in un ritornello quasi urlato, senza fiato.
Spiega l’artista a proposito del brano:«Un urlo silenzioso, uno svuota parole, un pensiero nudo. Tutto questo è Everest, una canzone nata un paio di anni fa quando mi sentivo in mezzo al vuoto, piena di pesi sulle spalle che non potevo “deludere”. Non sono una persona che urla addosso, una di quelle che svuota tutto e rimane leggera; tengo tutto dentro sperando che qualcuno mi prenda la mano e mi faccia volare».
Biografia
Angelica Littamè, in arte Littamè, è una cantante pop che unisce influenze italiane e internazionali. La sua passione per la musica si manifesta fin da giovanissima e all’età di 16 anni inizia a scoprire la sua voce, frequentando lezioni di canto e partecipando a diversi concorsi. Nel 2020 entra a fare parte dei 60 semifinalisti di Area Sanremo e l’anno successivo conquista il titolo di finalista al Fatti Sentire Festival di Cinisello Balsamo con il brano “Respiro su Marte”. Sempre nel 2021 viene selezionata tra i 4 finalisti di Area Sanremo, qualificandosi tra le 12 nuove proposte di Sanremo Giovani con il brano “Cazzo avete da guardare”, scritto a sei mani con Stefano Paviani e Nicola Messedaglia. L’estate del 2022 la vede protagonista nel Sanremo Giovani World Tour,
dove ha l’opportunità di esibirsi in diverse città internazionali, tra cui Belgrado, Bruxelles, Tirana e Madrid. Littamè è un’artista instancabile e determinata, ogni nuova esperienza diventa una nuova occasione per cantare e creare. Trova nel suono delle sue note il modo più vero di esprimere ciò che le parole non riescono a raccontare, trasmettendo la sua autenticità e passione in ogni melodia.