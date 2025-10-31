In radio “Everest”, il nuovo singolo di Littamè

Angelica Littamè, in arte Littamè, è una cantante pop che unisce influenze italiane e internazionali. La sua passione per la musica si manifesta fin da giovanissima e all’età di 16 anni inizia a scoprire la sua voce, frequentando lezioni di canto e partecipando a diversi concorsi. Nel 2020 entra a fare parte dei 60 semifinalisti di Area Sanremo e l’anno successivo conquista il titolo di finalista al Fatti Sentire Festival di Cinisello Balsamo con il brano “Respiro su Marte”. Sempre nel 2021 viene selezionata tra i 4 finalisti di Area Sanremo, qualificandosi tra le 12 nuove proposte di Sanremo Giovani con il brano “Cazzo avete da guardare”, scritto a sei mani con Stefano Paviani e Nicola Messedaglia. L’estate del 2022 la vede protagonista nel Sanremo Giovani World Tour,

dove ha l’opportunità di esibirsi in diverse città internazionali, tra cui Belgrado, Bruxelles, Tirana e Madrid. Littamè è un’artista instancabile e determinata, ogni nuova esperienza diventa una nuova occasione per cantare e creare. Trova nel suono delle sue note il modo più vero di esprimere ciò che le parole non riescono a raccontare, trasmettendo la sua autenticità e passione in ogni melodia.